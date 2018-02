Cópia simples ou cópia autenticada: saiba o que levar no dia da matrícula do Sisu

Os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na UFPE, UPE, UFRPE, IFPE e IF Sertão precisam realizar a matrícula entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Entre aqueles que já preparam a documentação, uma dúvida é corriqueira: levar as cópias autenticadas ou apenas a documentação acompanhada por uma xerox de cada um dos registros?

De todas as instituições que citamos, a única que exige no edital que o aprovado apresente os documentos originais e suas respectivas cópias autenticadas é a UFPE. Para as demais, os estudantes podem apresentar cópias simples juntamente com a documentação original – a autenticação pode ser feita no ato da matrícula.

Veja os editais que detalham o que precisa ser apresentado, os horários e endereços para realizar a matrícula:

UFPE

UPE

UFRPE

IFPE

IF Sertão