Cinco canais do YouTube para quem vai se preparar para o Enem 2018

As aulas já estão voltando e quem quer ingressar em uma universidade em 2019 começa a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Para dar uma forcinha, fizemos uma seleção de cinco canais no YouTube desenvolvidos para ajudar os estudantes nesta fase de preparação:

A plataforma YouTube Edu é uma parceria entre a Fundação Lemann e o Google destinada a professores, gestores e alunos. No canal, é possível acessar conteúdos educacionais gratuitos e em português. Os vídeos são selecionados e produzidos por professores especialistas coordenados pelo Sistema de Ensino Poliedro. Os conteúdos disponíveis são voltados para os níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio, englobando as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (Química, Física e Biologia), História, Geografia, Língua Espanhola e Língua Inglesa.

“Fiz uns resumos de História para os meus colegas de sala e eles acabaram atingindo um público maior”, escreve a estudante Débora Aladim, de 18 anos, no seu canal no YouTube. O que era um help para poucos já soma mais de um milhão de inscritos, agora com dicas de redação, ideias de como melhor utilizar o material escolar e ainda uma série de vídeos para motivar quem busca disciplina para se dar bem nos principais exames.

O canal produz conteúdos para quem se prepara para o Enem e outros vestibulares, além de ser, também, uma espécie de reforço escolar para alunos tanto do ensino médio quanto do ensino superior (em cursos de engenharia e das áreas de saúde e negócios).

O Aula D é um projeto educacional desenvolvido por um grupo de professores que têm como propósito democratizar o conhecimento através de aulas disponibilizadas gratuitamente nas redes sociais. Os vídeos contemplam conteúdos do ensino médio, Enem, vestibulares e diversos concursos.

O Calcule Mais foi um canal pensado com objetivo de auxiliar quem quer se preparar para concurso público, vestibular e Enem. Os conteúdos disponibilizados foram desenvolvidos, principalmente, para acabar com as dúvidas em disciplinas de cálculo. O Calcule Mais é tocado pelo professor Vandeir e já conta com mais de 100 mil seguidores.