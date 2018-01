Os feras têm até às 22h59 (horário do Recife) desta sexta-feira (26) para se inscreverem na edição do primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Somente em Pernambuco, seis universidades e institutos abriram seleção de novos alunos no primeiro semestre de 2018 por meio do Sisu. A Universidade de Pernambuco (UPE) é uma delas, com 1.730 vagas.

LEIA MAIS

PE já tem 251.676 inscrições no Sisu 2018.1

Sisu: veja como as notas de corte da UFPE oscilaram durante o período de inscrições

Analisamos ao longo desta semana como as notas de corte oscilaram entre os cursos mais procurados (tomando como referência o Sisu 2017) da UPE. Abaixo, veja a relação por graduação, campus e modalidade de concorrência:

1° – Fisioterapia – Petrolina

Passou de 651, 35 para 660,94 e para 667,88 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 655,54 para 646,58 e para 662,40 na última atualização – Ações afirmativas

2° – Medicina – Serra Talhada

Passou de 769,46 para 767,90 e para 770,56 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 728,94 para 738,58 e para 738,88 na última atualização – Ações afirmativas

3 ° – Direito – Benfica

Passou de 724,68 para 735,32 e para 735,88 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 672,78 para 687,78 e para 696,86 na última atualização – Ações afirmativas

4° – Administração – Caruaru

Passou de 577,22 para 622,16 e para 624,50 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 581,84 para 599,64 e para 616,32 na última atualização – Ações afirmativas

5 ° – Pedagogia – Garanhuns

Passou de 571,72 para 583,24 e para 593,44 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 578,70 para 579,70 e para 586,76 na última atualização – Ações afirmativas

6° – Pedagogia – Petrolina (Noturno)

Passou de 580,00 para 589,56 e para 590,24 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 560,22 para 580,18 e para 588,94 na última atualização – Ações afirmativas

7° – Odontologia – Arcoverde

Passou de 706,62 para 701,86 e para 714,82 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 643,26 para 693,10 e para 693,10 na última atualização – Ações afirmativas

8° – Direito – Arcoverde

Passou de 706,62 para 701,26 e para 699,54 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 643,26 para 687,82 e para 688,30 na última atualização – Ações afirmativas

9° – Enfermagem – Santo Amaro

Passou de 642,38 para 666,92 e para 676,30 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 622,32 para 651,72 e para 651,72 na última atualização – Ações afirmativas

10° – Nutrição – Petrolina

Passou de 646,68 para 663,54 e para 664,34 na última atualização – Ampla concorrência

Passou de 638,20 para 643,68 e para 643,86 na última atualização – Ações afirmativas