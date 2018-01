Sisu: veja como as notas de corte da UFPE oscilaram durante o período de inscrições

Os feras têm até às 22h59 (horário do Recife) desta sexta-feira (26) para se inscreverem na edição do primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Somente em Pernambuco, seis universidades e institutos abriram seleção de novos alunos no primeiro semestre de 2018 por meio da plataforma. A Universidade Federal de Pernambuco é uma delas, com 6.952 vagas.

Analisamos ao longo desta semana como as notas de corte na modalidade de ampla concorrência oscilaram entre os cursos mais procurados (tomando como referência o Sisu 2017) da UFPE. Veja abaixo:

1° PEDAGOGIA – Licenciatura – Recife

Passou de 580,41 para 599,43 e para 607,76 na última atualização – Matutino

Passou de 542,12 para 594,45 e para 600,92 na última atualização – Vespertino

Passou de 581,60 para 596,25 e para 604,60 na última atualização – Noturno

2° SERVIÇO SOCIAL – Bacharelado – Recife

Passou de 630,67 para 652,00 e para 660,04 na última atualização – Matutino

Passou de 619,49 para 635,51 e para 644,75 na última atualização – Vespertino

3° TURISMO – Bacharelado – Recife

Passou de 602,91 para 623,57 e para 623,83 na última atualização – Vespertino

Passou de 590,55 para 618,35 e para 622,09 na última atualização – Noturno

4° ADMINISTRAÇÃO – Bacharelado – Recife

Passou de 678,03 para 687,83 e para 695,81 na última atualização – Matutino

Passou de 663,68 para 671,17 e para 677,91 na última atualização – Noturno

5° FISIOTERAPIA – Bacharelado – Recife

Passou de 683,64 para 703,00 e para 709,14 na última atualização – Integral (matutino/vespertino)

6° NUTRIÇÃO – Bacharelado – Recife

Passou de 666,53 para 679,08 e para 680,95 na última atualização – Integral (matutino/vespertino)

7° ADMINISTRAÇÃO – Bacharelado – Caruaru

Passou de 674,42 para 685,89 e para 696,09 na última atualização – Matutino

Passou de 689,08 para 694,18 e para 697,51 na última atualização – Noturno

8° DIREITO – Bacharelado – Recife

Passou de 746,65 para 759,97 e para 760,70 na última atualização – Matutino

Passou de 738,00 para 744,80 e para 750,13 na última atualização – Noturno

9 ° ODONTOLOGIA – Bacharelado – Recife

Passou de 734,53 para 740,92 e para 740,95 na última atualização – Integral (matutino/vespertino)

Passou de 703,13 para 733,52 e para 736,84 na última atualização – Noturno

10° PEDAGOGIA – Licenciatura – Caruaru

Passou de 636,22 para 646,17 e para 650,63 na última atualização – Noturno