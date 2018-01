PE já tem 251.676 inscrições no Sisu 2018.1

A assessoria de imprensa do Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta tarde um balanço atualizado com os números referentes ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Até o fim da manhã desta sexta-feira (26), último dia de inscrições, a plataforma contabilizava 1.954.849 inscritos em todo o País. Como os candidatos podem se inscrever em duas opções de curso, já foram registradas 3.793.667 inscrições em todo o Brasil – somente os candidatos pernambucanos foram responsáveis por 251.676 destas.

O MEC também disponibilizou um balanço com os cursos que mais foram procurados pelos estudantes. São estes: Medicina:, com 225.952 inscrições; Direito, com 208.520; Administração, com 201.805; Pedagogia, com 178.178; Educação Física, com 132.399; Enfermagem, com 127.654; Psicologia, com 97.784; Ciências Biológicas, com 97.056; Ciências Contábeis, com 85.505; e Veterinária, com 74.509.

É importante lembrar que é possível trocar de opção durante todo o período de inscrição, pois apenas a última alteração será validada. O Sisu é usado por instituições públicas de educação superior na oferta de vagas a estudantes, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, são 239.601 vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O processo de inscrição é feito exclusivamente pelo site do Sisu.

Somente em Pernambuco, seis universidades e institutos abriram seleção de novos alunos no primeiro semestre de 2018 por meio do Sisu. São elas: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 6.952 vagas; a Universidade de Pernambuco (UPE), com 1.730; o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com 384; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão), com 367; a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 3.880; e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), com 720 somente em Pernambuco – a instituição também tem campus em cidades da Bahia e do Piauí.

Podem se candidatar estudantes que participaram do Enem 2017 e obtiveram nota na redação diferente de zero. Não é necessário pagar taxas.