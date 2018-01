Universidade de Algarve recebe brasileiros pelas notas do Enem

Até esta sexta-feira, 26, estão abertas as inscrições na Universidade de Algarve (Portugal) para o ano letivo de 2018/2019. A Universidade, em convênio com o Ministério da Educação, recebe estudantes brasileiros que obtiveram um mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das restantes provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições podem ser realizadas pela internet e custam 50 euros por curso. Na página da universidade também podem ser encontrados depoimentos de estudantes que atualmente frequentam Algarve.

Em 2014, com a realização de convênios com instituições de ensino portuguesas, o MEC abriu um novo cenário para os estudantes brasileiros aprovados pelo Enem e com diploma de conclusão do ensino médio. Segundo Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, mais de mil alunos já passaram ou ainda estão estudando em uma das 28 instituições portuguesas conveniadas, entre entidades de ensino superior e técnico. Também estão sendo negociados convênios com entidades da Espanha.

“Reitores de universidades europeias e embaixadores nos procuram em busca de informações sobre o Enem e eventual convênio. Isto demonstra a importância da avaliação, não só do ensino básico, mas da certificação de qualidade que se tem por meio do exame”, informa Maria Inês.

Em Algarve, a anuidade para o ano letivo de 2018/19 varia entre 2.000 e 3.500 euros, podendo ser paga até ao máximo de 8 mensalidades. E os candidatos com as melhores classificações têm a anuidade reduzida em 1.100 euros. Em Portugal, as universidades estipulam a cobrança de uma taxa dos estudantes para custear os custos do ensino.

Maria Inês destaca que os convênios não envolvem repasse de recursos ou financiamento estudantil. O Inep contribui com o acesso das universidades as informações de desempenho nas provas do Enem, para fins de seleção de candidatos ao ingresso nos cursos.

Ela informa que a revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes que cursarem o ensino superior em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira aplicável à matéria. “É um processo célere”, ressalta Maria Inês. Acesse a página da Universidade de Algarve.

Com informações do Portal do MEC