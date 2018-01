Sisu encerra inscrições nesta sexta-feira (26)

Os feras têm até às 22h59 (horário do Recife) desta sexta-feira (26) para se inscreverem na edição do primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Até o fim da tarde desta quinta, mais de 1,8 milhão de candidatos já haviam se candidatado na plataforma de seleção em busca de uma vaga no ensino superior.

Os estudantes podem se inscrever em até duas vagas entre as ofertadas, indicando a ordem de preferência. Como muitos já marcaram as diferentes opções, o Ministério da Educação informou que o total de inscrições já chegou a 3.510.592. É possível trocar de opção durante todo o período de inscrição, pois apenas a última alteração será validada.

Somente em Pernambuco, seis universidades e institutos abriram seleção de novos alunos no primeiro semestre de 2018 por meio do Sisu. São elas: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 6.952 vagas; a Universidade de Pernambuco (UPE), com 1.730; o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com 384; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão), com 367; a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 3.880; e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), com 720 somente em Pernambuco – a instituição também tem campus em cidades da Bahia e do Piauí.

De acordo com o MEC, os 10 cursos mais procurados até agora foram: medicina, com 219.300 inscrições; direito, 201.539; administração, 185.813; pedagogia, 159.205; enfermagem, 120.999; educação física, 120.524; psicologia, 94.203; ciências biológicas, 87.806; ciências contábeis, 79.532 e veterinária, com 71.679.

O Sisu é usado por instituições públicas de educação superior na oferta de vagas a estudantes, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, são 239.601 vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O processo de inscrição é feito exclusivamente pelo site do Sisu.

Além de ter feito o Enem 2017, os candidatos ao Sisu precisam ter alcançado nota na redação diferente de zero e não podem ser treineiros (participantes menores de 18 anos no primeiro dia de realização da prova). É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no site.