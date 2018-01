Saiba quais são os cursos mais procurados no Sisu 2018.1

Terminam nesta sexta-feira (26), às 22h59 (horário do Recife), as inscrições para a edição do primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Até agora, 1.812.401 candidatos se inscreveram para a seleção, em busca de uma vaga no ensino superior. O candidato pode se inscrever em até duas vagas entre as ofertadas, indicando a ordem de preferência.

Como muitos já marcaram as diferentes opções, o total de inscrições chegou a 3.510.592 às 17h desta quinta-feira (25), informou o Ministério da Educação (MEC). É possível trocar de opção durante todo o período de inscrição, pois apenas a última alteração será validada.

LEIA MAIS

Sisu: saiba as notas de corte da UPE no penúltimo dia de inscrição

UFPE: notas de corte dos cursos mais procurados no penúltimo dia do Sisu

Saiba quais são as cidades de PE com vagas no Sisu 2018.1

De acordo com a pasta, os 10 cursos mais procurados até agora foram: medicina, com 219.300 inscrições; direito, 201.539; administração, 185.813; pedagogia, 159.205; enfermagem, 120.999; educação física, 120.524; psicologia, 94.203; ciências biológicas, 87.806; ciências contábeis, 79.532 e veterinária, com 71.679.

O Sisu é usado por instituições públicas de educação superior na oferta de vagas a estudantes, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, são 239.601 vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O processo de inscrição é feito exclusivamente pelo site do Sisu.

Podem se candidatar estudantes que participaram do Enem 2017 e obtiveram nota na redação diferente de zero. Não é necessário pagar taxas.

Com informações da Agência Brasil.