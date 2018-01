Cotas para pessoas com deficiência: alguns cursos registram baixa procura no Sisu

As universidades e os institutos federais de ensino precisam, desde o ano passado, reservar parte de suas vagas destinadas ao sistema de cotas para estudantes com deficiência. Apesar de aprovada no fim de 2016, este é o primeiro ano em que a determinação é aplicada ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), as duas maiores universidades do Estado, reservam, juntas, quase mil vagas para atender ao novo critério de seleção. Apesar de existir uma demanda reprimida, já que é a primeira vez em que o benefício é concedido a esta parcela da população, é notável, em uma visita ao site do Sisu, que ainda há uma baixa procura.

Analisando as notas de corte dos cursos da UFPE e da UFRPE, é possível observar que graduações como Ciência da Computação, Engenharia de Produção, Ciências Sociais, além da área básica de ingresso das Engenharias (com quase 80 vagas, de suas 655, destinadas à nova determinação) estão com algumas opções desta política afirmativa sem nota de corte. O motivo, como a plataforma mesmo informa, é a quantidade de candidatos inscritos ser inferior à quantidade de vagas ofertadas.

COTAS

As cotas são preenchidas de acordo com a proporção de autodeclarados pretos, pardos e indígenas na população da unidade da federação (estados ou DF) em que a instituição se encontra. A nova lei acrescentou as pessoas com deficiência a essa cota, que também é regida pela proporcionalidade em relação à população, medida pelo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se as vagas não forem preenchidas em qualquer um dos critérios das políticas afirmativas, o que ficar ocioso vai ser remanejado para os inscritos em outras cotas. Só quando forem esgotadas todas as possibilidades de distribuição entre os candidatos das políticas afirmativas é que as vagas serão disponibilizadas aos inscritos na modalidade de ampla concorrência.

SISU

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vão até a próxima sexta-feira (26) exclusivamente pelo site, sem cobrança de taxas. Estão sendo oferecidas, ao todo, 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais.