UPE: veja a nota de corte parcial dos cursos mais procurados no Sisu

Os feras puderam checar, nesta quarta-feira (24), as notas de corte parciais do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os dados são referentes apenas às inscrições feitas no primeiro dia.

Até às 12h de hoje, o Ministério da Educação (MEC) já contabilizava, no Estado, 189.045 inscrições – o número não representa o número absoluto de inscritos, já que os candidatos podem optar por até duas opções de curso.

Nesta tarde, fomos checar as notas de corte dos cursos mais procurados da Universidade de Pernambuco (tomando como parâmetro o número de inscritos do ano passado). Abaixo, veja a relação por graduação, campus e modalidade de concorrência:

1° – Fisioterapia – Petrolina

651, 35 – Ampla concorrência

655,54 – Ações afirmativas

2° – Medicina – Serra Talhada

769,46 – Ampla concorrência

728,94 – Ações afirmativas

3 ° – Direito – Benfica

724,68 – Ampla concorrência

672,78 – Ações afirmativas

4° – Administração – Caruaru

577,22 – Ampla concorrência

581,84 – Ações afirmativas

5 ° – Pedagogia – Garanhuns

571,72 – Ampla concorrência

578,70 – Ações afirmativas

6° – Pedagogia – Petrolina (Noturno)

580,00 – Ampla concorrência

560,22 – Ações afirmativas

7° – Odontologia – Arcoverde

706,62 – Ampla concorrência

643,26 – Ações afirmativas

8° – Direito – Arcoverde

706,62 – Ampla concorrência

643,26 – Ações afirmativas

9° – Enfermagem – Santo Amaro

642,38 – Ampla concorrência

622,32 – Ações afirmativas

10° – Nutrição – Petrolina

646,68 – Ampla concorrência

638,20 – Ações afirmativas