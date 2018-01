UFPE: saiba as notas de corte parciais dos cursos mais procurados

O Sisu divulgou nesta quarta-feira (24) as notas de corte parciais de cada um dos cursos com vagas abertas na seleção deste semestre. Com base na concorrência de cursos divulgada pela UFPE, referente ao ano passado, fizemos um levantamento das primeiras médias liberadas pelo MEC. O ranking leva em consideração os 10 cursos mais disputados na modalidade de ampla concorrência. As notas que aqui também publicamos não levam em consideração as ações afirmativas.

Veja a relação abaixo:

1° PEDAGOGIA – Licenciatura – Recife

580,41 – Matutino

542,12 – Vespertino

581,60 – Noturno

2 ° SERVIÇO SOCIAL – Bacharelado – Recife

630,67 – Matutino

619,49 – Vespertino

3° TURISMO – Bacharelado – Recife

602,91 – Vespertino

590,55 – Noturno

4° ADMINISTRAÇÃO – Bacharelado – Recife

678,03 – Matutino

663,68 – Noturno

5° FISIOTERAPIA – Bacharelado – Recife

683,64 – Integral (matutino/vespertino)

6° NUTRIÇÃO – Bacharelado – Recife

666,53 – Integral (matutino/vespertino)

7° ADMINISTRAÇÃO – Bacharelado – Caruaru

674,42 – Matutino

689,08 – Noturno

8° DIREITO – Bacharelado – Recife

746,65 – Matutino

738,00 – Noturno

9° ODONTOLOGIA – Bacharelado – Recife

734,53 – Integral (matutino/vespertino)

703,13 – Noturno

10° PEDAGOGIA – Licenciatura – Caruaru

636,22 – Noturno