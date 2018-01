Os estudantes já podem concorrer às 169 bolsas de estudos em oito faculdades sediadas na capital distribuídas pelo programa Prouni do Recife. O projeto, mantido pela Prefeitura da Cidade do Recife, oferece a possibilidade do fera estudar em cursos de graduação e em cursos sequenciais, de formação específica, oferecidos por instituições privadas situadas na capital.

As inscrições vão desta quarta-feira (24) até a próxima sexta-feira (26) e o resultado vai ser divulgado já na próxima semana, no dia 30, período também em que os feras selecionados já podem começar a se matricular nas instituições.

Os requisitos para concorrer às bolsas são:

– ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral;

– ter realizado Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM do ano anterior ao edital, com média mínima de 450 pontos e ter obtido nota superior a zero na prova de redação. Quanto maior a nota, maiores as chances de obter a bolsa;

– comprovar renda bruta familiar, per capita, de até 02(dois) salários mínimos;

– comprovar residência no Município do Recife por, no mínimo, 03(três) anos, contados da data de inscrição no programa;

– não possuir diploma de nível superior.

O programa também contempla professores da rede pública de ensino do município do Recife, mas o docente precisa comprovar o exercício do magistério da educação básica e que integra o quadro de pessoal permanente da instituição pública. Neste caso, as bolsas são para cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia.

As inscrições podem ser feitas no site www.prouni.recife.pe.gov.br.