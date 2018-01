Governo prorroga inscrições para o PE no Campus

O Governo do Estado prorrogou o período de inscrições para a primeira edição do programa PE no Campus. Agora, os estudantes têm até o dia 29 de janeiro para se candidatar ao projeto. A iniciativa vai ofertar mil bolsas para estudantes que obtiverem as melhores notas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também para aqueles que se destacaram na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3).

Nesta primeira edição, as bolsas serão divididas em: 100 para os classificados pelo SSA e 900 para os classificados pelo Enem. A bolsa dos estudantes selecionados no PE no Campus será de R$ 950,00 no primeiro ano e R$ 400,00 no segundo. Essa quantia ajudará os selecionados nas despesas do curso, moradia, alimentação e transporte.

“Por ser um programa novo, ainda há muitos estudantes nos procurando com dúvidas em relação aos requisitos para participar. Por exemplo: muitos acham que não podem se inscrever porque ainda não sabem para qual instituição foram aprovados, e eles não precisam saber isso ainda, desde que se encaixem nos demais requisitos. Por isso, decidimos aumentar o prazo para que eles tenham mais tempo para tirar suas dúvidas e garantir sua inscrição”, explicou, em comunicado, o secretário executivo de Planejamento e Coordenação da pasta da Educação, Severino Andrade. A secretaria ainda aponta outro fator que impactou na decisão de prorrogação do prazo: a antecipação das inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.

Os candidatos precisam realizar inscrição eletrônica através do site da Secretaria de Educação de Pernambuco (www.educacao.pe.gov.br). Os inscritos devem ter estudado todo o Ensino Médio na rede pública estadual e ter concluído, no máximo, há cinco anos; também é preciso que o candidato seja atendido no Programa Bolsa Família ou que tenha renda familiar inferior a dois salários mínimos. Outro pré-requisito é que o estudante tenha residência fixa com distância igual ou superior a 50km da universidade em que foi aprovado.

LEIA MAIS

Intercâmbio: as vantagens de estudar em uma instituição com vínculos internacionais

Gastronomia: uma graduação que vai muito além da cozinha

Psicologia: saiba mais sobre uma das graduações com mais alunos no País

SELEÇÃO

A primeira etapa de seleção, de caráter eliminatório, consiste na análise dos dados e documentos exigidos no momento da inscrição eletrônica. A segunda etapa vai classificar os mil estudantes para as bolsas do Programa, de acordo com as notas obtidas no Enem e no SSA. A terceira etapa, e última, é a apresentação, junto com o formulário de inscrição online, da versão digitalizada dos seguintes documentos: CPF e RG do estudante e comprovante individual da nota obtida pelo estudante no Enem e no SSA. Também será necessário preencher as informações sobre renda e número de cadastro no Programa Bolsa Família, se houver.

O resultado será divulgado no site da Secretaria de Educação de Pernambuco (www.educacao.pe.gov.br). até o dia 19 de fevereiro. Outras dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail penocampus@educacao.pe.gov.br.