UPE oferece plantão tira-dúvidas para quem se inscreveu no Sisu

Desde a noite desta segunda-feira (22), no horário do Recife, os feras já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para concorrer a uma das quase 240 mil vagas espalhadas por todo o Brasil. Para ajudar quem tem dúvidas sobre as etapas de seleção, a Universidade de Pernambuco (UPE) oferece um plantão para auxiliar os candidatos.

“Todos os anos muita gente nos procura pra tirar dúvida sobre cursos, sobre turnos, sobre documentação, já que tudo isso muda de uma instituição pra outra”, explica Ernani Martins, presidente da Comissão de Vestibular da UPE.

“A nossa política afirmativa também é motivo de dúvida para muitos candidatos. Como a gente é uma instituição estadual, a nossa política é diferente, é uma política própria da UPE, então oferecemos uma quantidade de vagas inferior ao que a maioria das outras instituições oferece”, comenta.

Para entender: por ser uma instituição estadual, a universidade não precisa cumprir a lei federal que reserva 50% das vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino. Na instituição, a política de cotas é aplicada para 20% das vagas. .

ALUNOS “DE FORA”

Um tema que sempre volta e meia preocupa alguns estudantes é sobre a possibilidade de “perder” vagas nas instituições de seu estado para estudantes de outras partes no País – uma possibilidade, já que o Sisu é nacional. Para Ernani, apesar de cursos mais concorridos terem uma procura maior na UPE por candidatos de todo o Brasil, a tendência é que, nos remanejamentos, esse número reduza.

“Por isso, a gente chama bastante atenção pras listas de espera, porque depois que sai o primeiro listão a UFPE tem 60% de ocupação das vagas e a gente, UPE, tem 50%. Esses candidatos vão se acomodando nos seus próprios estados e isso vai gerando vagas para os candidatos que estão na lista de espera. Ou seja, se você é um candidato de Pernambuco e tem interesse de estudar aqui em Pernambuco, é interessante que você se inscreva para aquele curso que quer realmente fazer”, observa Martins.

Ernani reforça que os candidatos só façam a inscrição nos cursos que pretendem realmente cursar justamente para evitar que sejam ocupadas as vagas de outros alunos que teriam interesse de fazer aquela graduação. “Não é porque você tem uma nota que dá para ingressar em um curso que você tem que, necessariamente, fazer a opção por ele. Você tem que fazer a opção exatamente por aquele curso que você quer, até porque existem muitas chamadas e a possibilidade de você ser chamado para o curso do seu sonho não morre na primeira convocação do Sisu”, esclarece, citando que no ano passado houveram nove chamadas na UPE, inclusive com vagas, na última delas, para medicina e outros cursos bastante procurados.

Se você tem dúvidas, a equipe de plantão na UPE estará disponível de segunda a sexta das 8h às 12h e 13h às 17h pelos telefones (81) 3183-3660/3791, pelo e-mail processodeingresso@upe.br e também pela página da comissão no Facebook.

SAIBA MAIS

As inscrições para o Sisu vão até a próxima sexta-feira (26) exclusivamente pelo site. São oferecidas, ao todo, 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. Podem se inscrever estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, que obtiveram nota na redação diferente de zero e que não sejam treineiros (participantes menores de 18 anos no primeiro dia de realização da prova).