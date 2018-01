Matrículas para aprovados no SSA começa nesta quarta-feira

Os feras que foram aprovados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) tem entre os dias 24 e 25 de janeiro, das 8h às 17h, para efetuarem a inscrição no campus onde o candidato foi aprovado. Também no calendário, o dia 26, entre 8h e 12h, foi destinado como prazo final para os retardatários.

As manhãs do primeiro e segundo dias (24 e 25) serão destinadas aos estudantes que foram classificados na primeira entrada do processo de ingresso e, nos mesmos dias, à tarde, para os classificados para a segunda entrada.

Os feras retardatários do SSA ainda podem realizar suas matrículas no dia 26, mas somente das 8h às 12h – o horário é único para os classificados nas duas entradas. Quem não fizer suas matrícula será automaticamente desclassificado. A UPE já planeja divulgar o primeiro remanejamento no dia 5 de fevereiro.

LOCAIS DE MATRÍCULA

As matrículas dos cursos oferecidos nos campi da UPE no Recife, Benfica e Camaragibe deverão ser feitas, nos horários indicados, nas respectivas unidades:

Para os cursos dos campi Santo Amaro e Camaragibe: Faculdade de Enfermagem (Fensg), Rua Arnóbio Marques, 310 – Santo Amaro – Recife, Fone: 3183-3612;

Para os cursos de Administração e Direito: Faculdade de Administração (Fcap), Av. Sport Clube do Recife, 252 – Madalena – Recife, Fone: 3181-8600;

Para os cursos de Engenharia e de Física de Materiais: Escola Politécnica (Poli), Rua Benfica, 455 – Madalena – Recife, Fone: 3184-7536.

Os candidatos classificados nos cursos oferecidos no interior deverão se dirigir às unidades correspondentes aos cursos ao qual se inscreveram.

Campus de Caruaru, Rodovia 104 – Km 62 – Nova Caruaru, Fone: (81) 3719-9444;

Campus Mata Norte – Nazaré da Mata, Rua Amaro Maltez, 201 – Bairro Novo – Nazaré da Mata, Fone: (81) 3633-4615;

Campus Garanhuns, Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 – São José – Garanhuns – Fone: (87) 3761-8210;

Campus Arcoverde, Rua Cícero Monteiro Melo, s/n – Arcoverde – Fone: (87) 99647-7711;

Campus Salgueiro, Av. Verimundo Soares, s/n, Km 511, BR 232 – Salgueiro, Fone: (87) 3871-8707;

Campus Petrolina, BR 203, Km 2 – Vila Eduardo – Petrolina, Fone: (87) 3866-6470;

Campus Mata Sul – Palmares, Av. Homero de França Limeira, s/n – Santa Rosa – Palmares, Fone: (81) 3661-0172;

Campus Serra Talhada, Av. Custódio Conrado, 600 – Nossa Senhora da Conceição – Serra Talhada, Fone: (87) 3831-2311.

DOCUMENTAÇÃO

O candidato deverá apresentar no ato da matrícula 2 (duas) fotos 3×4 atualizadas, e ainda, original e fotocópia ou, apenas, fotocópia autenticada dos seguintes documentos:

Cédula de identidade;

CPF;

Certificado de conclusão do ensino médio com respectivo histórico escolar. Para cotista, o histórico escolar deve comprovar que estudou os três anos do ensino médio e os anos finais do 6 o ao 9 o (antiga 5 a a 8 a serie) do ensino fundamental em escola pública estadual ou municipal;

ao 9 (antiga 5 a 8 serie) do ensino fundamental em escola pública estadual ou municipal; Certidão de nascimento ou de casamento;

Título de eleitor e comprovante de votação;

Para homens, prova de quitação do Serviço Militar, se maior de 18 (dezoito) anos.

Os ingressantes cotistas, residentes em Recife ou Região Metropolitana de Recife que já são beneficiados com passagens gratuitas através do cartão VEM RMR, deverão apresentar original e fotocópia do cartão.

Outras informações: (81) 3183-3660/3791; processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.