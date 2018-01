Saiba quais são as cidades de PE com vagas no Sisu 2018.1

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (23) e vão até a próxima sexta-feira (26) no site do Ministério da Educação (MEC). Somente em Pernambuco, seis universidades e institutos vão abrir seleção de novos alunos no primeiro semestre de 2018.

São elas: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 6.952 vagas; a Universidade de Pernambuco (UPE), com 1.730; o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com 384; o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão), com 367; a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 3.880; e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), com 720 somente em Pernambuco – a instituição também tem campus em cidades da Bahia e do Piauí.

A seguir, listamos quais são as cidades, em todo o Estado, em que serão ofertadas vagas na seleção:

Arcoverde

Vagas: 30

Número de cursos: 2

Barreiros

Vagas: 40

Número de cursos: 1

Cabo de Santo Agostinho

Vagas: 600

Número de cursos: 5

Camaragibe

Vagas 50

Número de cursos: 1

Caruaru

Vagas: 1.085

Número de cursos: 15

Floresta

Vagas: 25

Número de cursos: 1

Garanhuns

Vagas: 770

Número de cursos: 21

Nazaré da Mata

Vagas: 245

Número de cursos: 10

Palmares

Vagas: 35

Número de cursos: 2

Pesqueira

Vagas: 80

Número de cursos: 2

Petrolina

Vagas: 1.262

Número de cursos: 34

Recife

Vagas: 8.501

Número de cursos: 147

Salgueiro

Vagas: 130

Número de cursos: 5

Serra Talhada

Vagas: 765

Número de cursos: 15

Vitória de Santo Antão

Vagas: 430

Número de cursos: 6