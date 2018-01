Egressos da rede pública já podem concorrer às bolsas do PE no Campus

O Governo do Estado abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para a primeira edição do programa PE no Campus. A iniciativa vai ofertar mil bolsas para estudantes que obtiverem as melhores notas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também para aqueles que se destacaram na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3).

Os candidatos precisam realizar inscrição eletrônica através do site da Secretaria de Educação de Pernambuco (www.educacao.pe.gov.br) até o dia 24 de janeiro.

Os inscritos precisam ter estudado todo o Ensino Médio na rede pública estadual e ter concluído, no máximo, há cinco anos; também é preciso que o candidato seja atendido no Programa Bolsa Família ou que tenha renda familiar inferior a dois salários mínimos.

LEIA MAIS

Intercâmbio: as vantagens de estudar em uma instituição com vínculos internacionais

Gastronomia: uma graduação que vai muito além da cozinha

Psicologia: saiba mais sobre uma das graduações com mais alunos no País

Por fim, outro pré-requisito é que estudante tenha residência fixa com distância igual ou superior a 50km da universidade em que foi aprovado.

Nesta primeira edição do PE no Campus, serão oferecidas mil bolsas distribuídas em: 100 para os classificados pelo SSA e 900 para os classificados pelo Enem. A bolsa dos estudantes selecionados no PE no Campus será de R$ 950,00 no primeiro ano e R$ 400,00 no segundo. Essa quantia ajudará os selecionados nas despesas do curso, moradia, alimentação e transporte.

SELEÇÃO

A primeira etapa de seleção, de caráter eliminatório, consiste na análise dos dados e documentos exigidos no momento da inscrição eletrônica. A segunda etapa vai classificar os mil estudantes para as bolsas do Programa, de acordo com as notas obtidas no Enem e no SSA. A terceira etapa, e última, é a apresentação, junto com o formulário de inscrição online, da versão digitalizada dos seguintes documentos: CPF e RG do estudante e comprovante individual da nota obtida pelo estudante no Enem e no SSA. Também será necessário preencher as informações sobre renda e número de cadastro no Programa Bolsa Família, se houver.

O resultado será divulgado no site da Secretaria de Educação de Pernambuco (www.educacao.pe.gov.br). até o dia 19 de fevereiro.