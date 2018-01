Quer estudar Direito? Saiba o que faz um bacharel

A história registra que na Grécia Antiga e no Império Romano já existiam figuras que desempenhavam um papel semelhante ao que os advogados atualmente desenvolvem. Diversas civilizações mais antigas também tiveram personalidades com atuação parecida. Tudo isso só comprova que, por mais que as relações humanas tenham se tornado mais complexas ao longo da história da humanidade, existem profissionais que mantêm sua importância.

É por isso que o curso de Direito é bastante procurado, pois a busca pela justiça é um ideal perene, que sobrevive ao decorrer dos tempos. Trazendo mais para perto, a primeira universidade criada em Pernambuco, e uma das primeiras do Brasil, foi a Faculdade de Direito de Olinda, em 1827, o que coloca nosso estado como um polo de tradição jurídica em todo o País.

Os bacharéis em Direito podem seguir diversos caminhos durante o exercício da profissão. A advocacia é uma delas, mas o egresso do curso só poderá advogar após aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – uma prova em que o candidato concorre apenas consigo, já que o que é avaliado é o conhecimento jurídico do bacharel, e não seu desempenho em comparação com outros profissionais.

Outra possibilidade é seguir carreira no funcionalismo público, seja atuando como juiz, promotor ou delegado de polícia. Nestes casos, além de prestar concurso público, os candidatos em alguns casos precisam ter um tempo mínimo – e comprovado! – de exercício da profissão, incluindo aprovação na prova da OAB.

Em Pernambuco, a Faculdade dos Guararapes, com campi em Jaboatão dos Guararapes e Recife, oferece graduação em Direito e se destaca no estado pelo número crescente de aprovados no exame da Ordem.

André Régis, coordenador do curso de Direito da Faculdade dos Guararapes e PhD em Ciência Política

A seguir, o professor André Régis, PhD em Ciência Política pela New School for Social Research de Nova York, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador do curso da FG, explica um pouco sobre o processo de formação de um aspirante a jurista:

1 – Existe uma alta oferta de cursos de Direito em todo o país. O que o estudante deve levar em consideração na hora de optar por uma instituição?

A primeira preocupação do estudante deve ser quanto às posições ocupadas pelos egressos da instituição onde pretende se matricular. Uma boa instituição termina sendo o principal fator na alocação dos profissionais.

2 – Quais as possibilidades de colocação profissional de um egresso do curso? Quais as perspectivas do mercado?

São muitas as possibilidades para um bacharel em Direito, entre elas: ser policial, especialmente, delegado; ser do ministério público; da magistratura; das defensorias públicas, na defesa do pobre na forma da lei; ou da advocacia pública, defendendo órgãos públicos. Além, claro, da advocacia privada. Quanto às perspectivas de mercado, essas posições dependem, exceto à última, de concursos públicos.

3 – Quais os diferenciais do curso de Direito da FG?

O curso de Direito da FG passou por uma reestruturação recente para adequá-lo aos padrões da rede Laureate. Trata-se de um curso reconhecido pela sua qualidade. Os recentes e crescentes índices de aprovação nos exames da OAB pelos alunos da FG indicam uma liderança entre as faculdades da sua área de localização, no litoral sul da região metropolitana do Recife.

4 – O que o universitário deve buscar, além dos muros da faculdade, para enriquecer a sua formação, especialmente falando da área jurídica? A faculdade pode ajudá-lo nessa ampliação dos horizontes?

O aluno deve buscar uma formação humanística. Cultura geral ainda é um dos maiores fatores diferenciais entre o sucesso e o fracasso. Outro fator essencial para a preparação para os desafios da atualidade é o domínio de idiomas estrangeiros, notadamente da língua inglesa. O ambiente universitário dentro de uma instituição pode ajudar muito nesse sentido. Pertencer a uma rede internacional é um elemento diferencial.

5 – Há outro aspecto sobre a formação de um bacharel em Direito que queira destacar?

O bacharel em Direito deve acompanhar os acontecimentos políticos, econômicos e sociais, sempre levando em consideração a existência de um sistema legal de leis, matéria-prima de sua análise.

