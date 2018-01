O Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, teve seu calendário alterado. “Atendendo a uma demanda de jovens, estudantes e educadores, antecipamos em um dia o resultado do Enem e também estamos antecipando a abertura do Sisu. Agora, as inscrições começam a partir do dia 23 até o dia de 26 de janeiro”, explicou o ministro da Educação, Mendonça Filho, justificando a ansiedade dos jovens como motivador para a modificação. Nas datas anteriormente divulgadas, as inscrições iriam de 29 de janeiro a 1° de fevereiro e o resultado seria divulgado no dia 2.

Esta não é a primeira mudança no cronograma da seleção. Quando divulgado inicialmente, o calendário do Sisu informava que os inscritos que não fossem aprovados na primeira chamada teriam 15 dias para se inscreverem na lista de espera. Agora, com a modificação, o prazo passou para cinco dias. A mudança foi uma solicitação dos pró-reitores de graduação das universidades que aderiram ao sistema.

REQUISITOS E VAGAS

Podem se inscrever no Sisu somente os candidatos que fizeram a última Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tirarem zero na redação. Em todo o País, serão ofertadas 239.601 vagas de graduação em 130 instituições que aderiram à plataforma. Se comparados com os dados de janeiro de 2017, quando foram selecionados alunos para 238.397 vagas em 131 instituições, há um crescimento pequeno na oferta de vagas (1.204) enquanto há uma universidade a menos que no começo do ano passado.

Além disso, no site do Sisu os feras podem consultar os cursos que vão selecionar alunos neste primeiro semestre – a busca pode ser feita por munício, graduação e instituição de ensino -, e ainda podem saber os pesos que vão incidir para definir a nota final do candidato no curso que ele pretende se inscrever.

PERNAMBUCO

Somente em Pernambuco, seis universidades e institutos vão abrir seleção de novos alunos no primeiro semestre de 2018: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 6.952 vagas; Universidade de Pernambuco (UPE), com 1.730; Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com 384; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão), com 367; Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 3.880; e Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), com 720 somente em Pernambuco – a instituição também tem campus em cidades da Bahia e do Piauí.

Ao todo, vão ser selecionados alunos para 14.033 vagas, o que representa 5,7% do que vai ser ofertado no País.

PROUNI

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2018 estarão abertas do dia 6 a 9 de fevereiro. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no site do ProUni. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 14 de fevereiro e o da segunda no dia 2 de março. O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).