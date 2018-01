UPE divulga primeiros colocados no listão do SSA 3

Nesta tarde, na sede da reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), a comissão de vestibular divulgou os primeiros lugares gerais da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), tanto no modo de ampla concorrência quanto entre os estudantes cotistas. Todos os alunos foram aprovados na mesma graduação, mas em campus diferentes: medicina.

Pedro Mota de Albuquerque, de 18 anos, aluno do Colégio Equipe, foi quem obteve a nota mais alta na avaliação: 86,37. Ele vai fazer o curso na unidade da UPE em Santo Amaro. Já Maria Brenda Clementina Lira, aluna da Escola de Aplicação do Recife, foi destaque entre os alunos cotistas. Ela foi aprovada com nota 76,83 e vai cursar medicina no mesmo campus.

Entre os alunos aprovados no sistema universal, Tiago de Barros Moraes, aluno do Colégio Cognitivo, foi aprovado com nota 86,13; e Débora de Moura Muniz, aluna do Colégio GGE, atingiu 86 pontos. Entre os aprovados por ação afirmativa, Douglas de Albuquerque Veiga Vieira e João Pedro do Nascimento Cerqueira foram classificados com notas 72,37 e 72,04, respectivamente.

“Eu seguia um horário de estudos, mas colocava intervalos para descanso”, explicou Pedro, que anteriormente pretendia cursar engenharia.

A avó do estudante, Anita Albuquerque, foi quem pediu a palavra na coletiva para parabenizar o neto. “Sempre foi um exemplo de menino. Aos 10 anos começou a tocar piano e hoje toca grandes compositores no instrumento. Nunca foi aquele aluno que só vivia com o livro o tempo todo. Eu, com 85 anos, estou com meu coração saindo pela boca”, discursou, emocionada. “Só temos que agradecer pelo dia que passamos e pedir felicidades.”

LISTÃO

Às 15h30 o listão foi fixado na sede da reitoria da UPE para que os alunos consultassem os nomes dos aprovados por curso. A previsão é de que entre 17h e 18h seja publicado o listão na web.

MATRÍCULA

Os feras precisam ficar atentos às datas de matrícula. Os estudantes têm os dias 24 e 25 de janeiro, das 8h às 17h, para efetuarem a inscrição no campus onde o candidato foi aprovado. O dia 26, das 8h às 12h, é prazo final para os retardatários. O primeiro remanejamento está previsto para o dia 5 de fevereiro.