Terceiro lugar geral no SSA 3 é aluna do Colégio GGE

Na tarde desta quarta-feira (10), antes da publicação do listão de aprovados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), foram divulgados os nomes dos candidatos que obtiveram as três maiores notas no processo seletivo, tanto no sistema de cotas quanto na ampla concorrência. Um dos destaques do sistema universal foi Débora de Moura Muniz, de 17 anos, que ficou em terceiro lugar.

Aluna da unidade Paissandu do Colégio GGE, ela esteve na coletiva de imprensa em que os nomes foram anunciados. Com nota 86, ou seja, 0,37 pontos abaixo do primeiro colocado, Débora foi aprovada para cursar medicina no campus de Santo Amaro. “Eu achava que ia passar, nem que fosse pelo remanejamento, mas estava confiante que passaria. O que eu não esperava era ser aprovada em uma colocação tão alta”, comentou a estudante.

Aluna do turno matutino, Débora, que não fez cursinho paralelamente ao ensino médio, explica que tinha uma rotina de estudos equilibrada. “Eu estudava do meio da tarde até por volta das 21h e sempre saía nos fins de semana”, comentou.

Quando o listão com o nome de todos os aprovados foi divulgado, ela teve mais um motivo para comemorar. O namorado dela, Pedro Henrique Freitas, também aluno do GGE, foi um dos classificados para o mesmo curso e turno.

LISTÃO

Os estudantes já podem consultar o resultado da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3). O fera poderá acessar os nomes dos aprovados no site www.processodeingresso.upe.pe.gov.br. Foram 1.730 candidatos classificados para as vagas nos 55 cursos de graduação da universidade.

A previsão é de que apenas no dia 19 de janeiro será divulgada a lista de possíveis remanejáveis. Já o acesso aos espelhos das redações corrigidas poderá ser feito a partir de 16 de março, na mesma data em que os inscritos no SSA 1 e SSA 2 poderão acessar o desempenho individual na avaliação.

MATRÍCULAS

Os feras precisam ficar atentos às datas de matrícula. Os estudantes têm os dias 24 e 25 de janeiro, das 8h às 17h, para efetuarem a inscrição no campus onde o candidato foi aprovado. O dia 26, das 8h às 12h, é prazo final para os retardatários. O primeiro remanejamento está previsto para o dia 5 de fevereiro.