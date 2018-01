Os estudantes já podem consultar o resultado da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3). O fera poderá acessar os nomes dos aprovados no site www.processodeingresso.upe.pe.gov.br. Foram 1.730 candidatos classificados para as vagas nos 55 cursos de graduação da universidade.

A previsão é de que apenas no dia 19 de janeiro será divulgada a lista de possíveis remanejáveis. Já o acesso aos espelhos das redações corrigidas poderá ser feito a partir de 16 de março, na mesma data em que os inscritos no SSA 1 e SSA 2 poderão acessar o desempenho individual na avaliação.

MATRÍCULAS

Os feras precisam ficar atentos às datas de matrícula. Os estudantes têm os dias 24 e 25 de janeiro, das 8h às 17h, para efetuarem a inscrição no campus onde o candidato foi aprovado. O dia 26, das 8h às 12h, é prazo final para os retardatários. O primeiro remanejamento está previsto para o dia 5 de fevereiro.