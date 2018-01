UPE divulga listão do SSA 3 na próxima quarta-feira

A Universidade de Pernambuco vai divulgar na próxima quarta-feira (10) o listão com os classificados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3). O anúncio dos primeiros lugares será feito na reitoria da universidade a partir das 15h e, no mesmo dia, às 15h30, a comissão vai fixar o resultado no local.

O listão completo vai ser publicado no site da comissão somente às 17h. O fera poderá acessar os nomes dos aprovados nos sites www.upe.br e www.processodeingresso.upe.pe.gov.br. Serão 1.730 candidatos classificados para as vagas nos 55 cursos de graduação da universidade.

A previsão é de que apenas no dia 19 de janeiro será divulgada a lista de possíveis remanejáveis. Já o acesso aos espelhos das redações corrigidas poderá ser feito a partir de 16 de março, na mesma data em que os inscritos no SSA 1 e SSA 2 poderão acessar o desempenho individual na avaliação.