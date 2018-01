De acordo com o último Censo da Educação Superior, divulgado em agosto passado pelo Ministério da Educação (MEC), psicologia foi o nono curso que mais registrou alunos ingressantes e também ocupou a nona posição entre os alunos concluintes em 2016. Desde 2010, a graduação é um dos destaques no ranking divulgado pelo governo anualmente.

A alta procura pelo curso é, também, um reflexo sobre uma compreensão cada vez maior do papel deste profissional em diversos campos de atuação. A área, atualmente, passa por uma fase de reconhecimento – o que tem atraído muitos estudantes.

“O mercado da psicologia é muito vasto e, muitas vezes, depende um pouco do quão empreendedor pode ser o profissional da área – obviamente, mantendo os padrões éticos requeridos pela profissão. Mas eu posso dizer que o mercado da psicologia é um mar de oportunidades”, destaca Manoela Malta, coordenadora do curso da Faculdade dos Guararapes, instituição com campi no Recife e em Jaboatão dos Guararapes.

Em entrevista ao blog, Manoela destacou alguns aspectos importantes para quem se interresse em seguir na área. Veja abaixo:

O PRIMEIRO PASSO

A primeira coisa que o candidato ao curso de Psicologia deve buscar em uma instituição é a qualidade e a seriedade com que a IES lida com o ensino. Os cursos de Psicologia no Brasil têm uma marca de muito tradicionalismo, não apenas no que diz respeito às metodologias, mas em relação aos próprios conteúdos ensinados. O estudante deve estar atento a isso para buscar uma instituição que seja, de fato, inovadora, que traga uma metodologia de ensino arrojada e diferenciada. Isso não diz respeito apenas ao fato de como essa IES se diferencia no mercado, mas ao fato de que o estudante realmente aprende melhor quando o ensino está alinhado com metodologias modernas, coerentes com as mais recentes discussões e orientações para o campo da educação.

INSTITUIÇÕES COM PARCERIAS

Outra coisa importante que o estudante deve buscar são as parcerias que a instituição tem: governo, ONGs, empresas, etc. São nesses espaços que os estudantes farão as práticas externas. Mas não é só a quantidade que é relevante, a qualidade, no final das contas, é o que mais importa. Aqui, falo não apenas da qualidade do local, mas da qualidade do acompanhamento dessas práticas. É muito comum ver estudantes soltos no campo de prática, sem orientação, sem direção e desenvolvendo atividades que não são relevantes para a formação. É também importante verificar a qualidade do serviço-escola que a IES possui. Esse é um requisito obrigatório para os cursos de psicologia. Nesse local, parte dos estudantes podem fazer seus estágios e precisa ser de muita qualidade.

DISCIPLINAS

O curso de psicologia é generalista. Isso significa que ele deverá ser preparado para atuar nas principais grandes áreas da psicologia, ou seja, clínica, organizacional, educacional, saúde, jurídica, social, etc. Aqui, entretanto, existe algo importante a se destacar em relação à formação que oferecemos: nossa formação é baseada em competências, ou seja, ao construir o currículo, nos perguntamos o tempo inteiro: o que meu estudante precisa saber, saber fazer e saber ser para atuar profissionalmente? Essa pergunta muda toda a lógica de construção de um currículo. Isso significa menos foco em conteúdo e mais foco em experiências de aprendizagem significativas.

A INSTITUIÇÃO

A FG tem sido um referencial de qualidade no ensino da Psicologia para várias instituições no mundo. Ano passado, recebemos coordenadores de psicologia de toda a América Latina e Europa para ver o que estamos fazendo aqui. Há, mais ou menos, 4 anos, decidimos romper com o tradicionalismo das aulas expositivas e saímos da “ditadura” das aulas teóricas, para oferecer uma formação na qual o aluno aprende a fazer fazendo, aprende a pensar pensando e a atuar atuando. Somos a primeira instituição a implementar a simulação clínica e profissional como metodologia para o ensino e para avaliação. Nossos estudantes fazem simulação de atendimentos com atores muito bem treinados desde o primeiro semestre e continuam fazendo muitas horas de simulação até o estágio.

DIFERENCIAL

No 8º semestre, os alunos da graduação da FG fazem o OSCE (em português: Avaliação Clínica, Objetiva e Estruturada), que é um exame muito comum na medicina e na enfermagem e nós fomos os pioneiros a aplicar na Psicologia. Durante esse exame, eles passam por diversos cenários de simulação e são avaliados um a um. Além disso, nossa formação é fundamentalmente baseada em metodologias ativas. Então, é comum você entrar em uma sala de aula do curso de Psicologia da UniFG e ver os estudantes sentados no chão fazendo um jogo sobre conceitos Psicanalíticos ou utilizando o telefone celular em alguma atividade proposta pelo professor. Essa é a lógica de que o estudante é o centro do processo de aprendizagem e que a aprendizagem construída pelo aprendiz é mais significativa.

MERCADO

O mercado para o profissional de psicologia está crescendo a cada dia, na medida em que a sociedade compreende cada vez mais a importância desse profissional e na medida em que somos requisitados nos mais diversos locais e campos. O mercado da Psicologia é muito vasto e, muitas vezes, depende um pouco do quão empreendedor pode ser o profissional da psicologia, obviamente, mantendo os padrões éticos requeridos pela profissão. Mas eu posso dizer que o mercado da psicologia é um mar de oportunidades.

