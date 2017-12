Saiba quem são primeiros colocados no vestibular do IFPE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) vai divulgar, nesta quinta-feira (28), o resultado do vestibular 2018.1 – tanto para os cursos superiores quanto para os cursos técnicos. Mas alguns feras já sabem que foram aprovados: pela manhã, os primeiros colocados em cada uma das modalidades de ensino foram anunciados.

Aimê de Paula Santos, candidata ao curso técnico em Química do Campus Recife, garantiu o primeiro lugar entre os que disputavam vagas para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Ela tirou 94,10 na prova, a nota mais alta obtida entre todos os inscritos na seleção.

Já Ricardo Luís dos Santos Pinheiro, do curso técnico em Computação Gráfica do Campus Olinda, teve a pontuação mais alta entre os que disputaram vagas para cursos subsequentes: 82,06. Para os cursos PROEJA, o primeiro lugar foi obtido por Flavson Douglas Pereira de Sena, com média de 64,77, de Refrigeração e Climatização oferecido no Campus Recife. Por fim, Elaine Wenna Torres Oliveira, aprovada para o curso de Gestão de Turismo, foi a que obteve a maior pontuação entre os candidatos às vagas de cursos superiores: 84,98.

RESULTADO

A comissão vai fixar, às 12h, no bloco F do Campus Recife, a relação com os nomes dos selecionados. Em seguida, o instituto vai publicar no site cvest.ifpe.edu.br a lista completa.

O IFPE oferece 65 cursos técnicos e superiores com opções distribuídas em 16 campi em todo o Estado. Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão são os municípios com oferta de vagas.

O curso mais procurado seleção para ingresso em 2018.1 do IFPE foi o Técnico em Química (manhã) do campus Recife, na modalidade de ensino integral, que registrou 39,22 candidatos por vaga. Em seguida, estão os cursos Segurança do Trabalho (tarde) com 36,08 e Edificações (manhã) com 31,08, ambos no Recife. Cerca de 30 mil candidatos se inscreveram na disputa pelas 4.065 vagas.