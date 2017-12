IFPE divulga o listão de aprovados do vestibular 2018.1

Os feras que se inscreveram na disputa por uma das 4.065 vagas do vestibular do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) já podem consultar o resultado da seleção. A Comissão de Vestibulares e Concursos do IFPE (Cvest) já publicou no site os nomes dos aprovados.

O processo seletivo deste ano contou com quase 30 mil inscritos, que concorreram às vagas distribuídas entre 65 cursos técnicos e superiores dos 16 campi da instituição. Mais cedo, os primeiros colocados foram recebidos pela reitora do IFPE Anália Ribeiro antes da divulgação do resultado. A lista completa com todos os aprovados pode ser vista em cvest.ifpe.edu.br.

Este ano, o curso mais procurado na seleção para ingresso em 2018.1 do IFPE foi o Técnico em Química (manhã) do campus Recife, na modalidade de ensino integral, que registrou 39,22 candidatos por vaga. Em seguida, foram os cursos de Segurança do Trabalho (tarde) com 36,08 e Edificações (manhã) com 31,08, ambos no Recife.

Na modalidade Subsequente, que exige o Ensino Médio completo, o curso de maior concorrência foi Técnico em Enfermagem (tarde) em Belo Jardim, no Agreste do Estado, com 16,11 candidatos por vaga. A segunda posição ficou com o Técnico em Administração (manhã), do IFPE Paulista, com 15,44 por vaga. O terceiro mais concorrido foi Segurança do Trabalho (tarde) no Recife, com 14,55 candidatos disputando cada uma das vagas ofertadas.

Já em relação aos cursos superiores, o posto de mais concorrido ficou com o curso Engenharia Mecânica (integral) do campus Recife, com 20,77 candidatos inscritos para cada vaga. Em seguida, estão Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã) com 19,88 e Design Gráfico (manhã) com 15,90 candidatos por vaga, os dois no campus Recife.

Matrículas

Os aprovados no vestibular 2018.1 do IFPE precisam conferir todas as recomendações que constam no Manual do Candidato: as matrículas acontecem já a partir da primeira semana de janeiro, em datas que variam de acordo com cada campus da instituição. O manual também informa a lista de documentos que devem ser apresentados por todos os aprovados no ato da matrícula, além dos itens comprobatórios que também devem ser levados por quem se inscreveu como cotista. O Manual do Candidato segue disponível na página da CVEST (cvest.ifpe.edu.br).

SiSU

Em 2018, no segundo semestre, também está prevista a realização de um novo processo seletivo, contemplando cerca de 2000 vagas para cursos técnicos e 384 para cursos superiores. Para concorrer a estas últimas, os interessados deverão se inscrever através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza a nota obtida pelo candidato na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).