Belo Jardim, no Agreste, pode ganhar campus da UFRPE

Mendonça Filho, ministro da Educação, esteve em Pernambuco na última terça-feira (26) e visitou visitou as unidades acadêmicas de Serra Talhada, Garanhuns e Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Durante a viagem, Mendonça comunicou que existe uma proposta de criação da Unidade Acadêmica de Belo Jardim em tramitação no Ministério da Educação (MEC). De acordo com o ministro, o projeto aguarda aprovação do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Detalhes da proposta já foram adiantados: a previsão de criação da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UNABJ) da UFRPE solicita, inicialmente, a oferta de quatro cursos diurnos de graduação em engenharias – química, controle e automação, computação e hídrica.

Em comunicado informado pela assessoria de comunicação do Ministério Educação, a estimativa é de que 1,6 mil estudantes sejam atendidos, com os cursos tendo duas entradas anuais de 40 vagas cada por semestre letivo. Não há previsão de quando as vagas serão ofertadas.