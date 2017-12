Governador sanciona PE no Campus. Bolsas vão ser ofertadas em janeiro

Os estudantes da rede pública que obtiverem as maiores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no exame do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), para o ingresso nas universidades públicas, agora podem contar com um benefício que vai ser concedido pelo Governo de Pernambuco. Nesta sexta-feira (22), Paulo Câmara sancionou, no Palácio do Campo das Princesas, a Lei nº 16.272/2017, que oficializa a criação do Programa de Acesso ao Ensino Superior, o PE no Campus.

E o programa já começa a valer no primeiro semestre letivo de 2018, contemplando os participantes do Enem 2017 que preencherem os pré-requisitos para a iniciativa. Para concorrer a uma vaga, o candidato terá que ter estudado todo o ensino médio na rede pública estadual, tendo concluído, no máximo, há cinco anos; ser atendido pelo Bolsa Família ou ter renda familiar inferior a dois salários mínimos; e ter residência fixa com distância igual ou superior a 50 quilômetros da universidade.

O PROGRAMA

Lançada em outubro, a iniciativa tem como objetivo incentivar os estudantes a participarem cada vez mais do Enem e do SSA, além de oferecer apoio financeiro aos jovens de baixa renda da rede estadual de ensino, que forem aprovados em instituições públicas de ensino superior. Os selecionados desta primeira edição já começam a receber a bolsa no mês seguinte à data da matrícula. Todo o passo a passo do processo seletivo constará no edital, ainda não divulgado.

BOLSAS

As bolsas serão ofertadas no valor de R$ 950, para o primeiro ano do curso, e de R$ 400 para o segundo ano. Essa quantia ajudará em despesas como: moradia, alimentação e transporte, entre outras.

A ação também fortalece o programa Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA), com a oferta de 200 bolsas de iniciação científica, no valor de R$ 400, que são oferecidas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) para os alunos que ingressaram em universidades públicas.